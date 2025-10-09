Άννα Φόνσου: «Η Νόνικα Γαληνέα μου έχει αφήσει όλα της τα ρούχα... Το πιο απλό είναι Christian Dior»

Για τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της, αλλά και για όσα καλά της έφερε η ζωή μετά μίλησε η Άννα Φόνσου, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Αναφέρθηκε όμως και στην απώλεια που της στοιχίζει ακόμα.

«Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι όταν έχασα την αδελφή μου. Ήταν μια ειδική γυναίκα που με θαύμαζε, με πίστευε, ήταν χορηγός μου, η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε που έφυγε, αλλά είναι σαν να ήταν χθες. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα αλλά προσπαθώ» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Αφού πέρασα το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ότι ο άνδρας μου, μού είχε κάνει δώρο μια Τζάγκουαρ όταν παντρευτήκαμε και του είπα « α πα πα μπλέ! Εγώ θέλω άσπρη. Μου πήρε άσπρη μετά ο καϋμένος... ήταν ένα καταπληκτικό παιδί.

Τους αγαπάω πολύ τους άνδρες, τους χρωστάω και πάρα πολλά. Με αγάπησαν με πάθος και ό,τι μου έλειψε στην παιδική μου ηλικία, το βρήκα μετά σε αυτούς. Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι ερωτευμένος κάποιος μαζί μου. Εγώ ερωτευόμουν τους άνδρες. Δεν ήμουν μαζί τους για άλλο λόγο. Έτυχε στον κύκλο που ήμουν να είναι και άνθρωποι που ήταν ευκατάστατοι. Μου το έχουν χρεώσει αυτό, αλλά δεν με νοιάζει γιατί όσα λεφτά μου έδιναν εκείνοι, τα έδινα στους ηθοποιούς.»

Η Άννα Φόνσου είναι μια γυναίκα που προσέχει πολύ την εμφάνισή της και εξηγεί: «Ήμουν από μικρή κοκέτα και αυτό δεν μου περνάει με τίποτα. Είχα και την μπουτίκ 25 χρόνια. Η καλύτερή μου φίλη, η Νόνικα Γαληνέα, μου έχει αφήσει όλα της τα ρούχα. Το πιο απλό της ρούχο, είναι του Christian Dior. Μου έχει αφήσει όλες τις τσάντες και τα μπιζού της. Ήταν μια γυναίκα επίσης παρεξηγημένη. Είχε ελάττωμα που ήταν πλούσια.»

Αποκάλυψε όμως και το παράπονό της: «Δεν με καλούν να παίξω στην τηλεόραση, γιατί νομίζουν ότι ασχολούμαι μόνο με το «Σπίτι του Ηθοποιού», αλλά εγώ αν δεν είμαι ηθοποιός θα πάθω μαρασμό. Μόλις καταλάβω ότι με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου, θα φύγω... είμαι πολύ περήφανη. Δεν είμαι και από τους ηθοποιούς που θέλουν να πεθάνουν στο θέατρο» παραδέχθηκε.