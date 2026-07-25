Άννα Φόνσου: «Υπερβολές όπως πάντα...» - Η ανακοίνωση μετά τις φήμες για την υγεία της

Τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Άννας Φόνσου έβαλε το «Σπίτι του Ηθοποιού», διευκρινίζοντας ότι τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι πληροφορίες που διαδόθηκαν προκάλεσαν ανησυχία, καθώς ανέφεραν ότι η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.

Η ανακοίνωση του «Σπιτιού του Ηθοποιού»

Όπως επισημαίνεται, η Άννα Φόνσου παρουσίασε ένα απλό κρυολόγημα, το οποίο αποδίδεται στη χρήση κλιματιστικού, ενώ η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε… Η πρόεδρός μας Άννα Φόνσου κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν».

Με αυτόν τον τρόπο, το «Σπίτι του Ηθοποιού» θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν από τα δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα υγείας.

Τι προηγήθηκε

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η Άννα Φόνσου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που τη γνωρίζουν και στο κοινό που παρακολουθεί την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια.

Η επίσημη τοποθέτηση του «Σπιτιού του Ηθοποιού», ωστόσο, έβαλε τέλος στη φημολογία, διευκρινίζοντας ότι η αγαπημένη ηθοποιός είναι καλά και πως η αδιαθεσία της οφείλεται σε ένα απλό κρυολόγημα.