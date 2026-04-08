Άννα Κανδαράκη: Στοχευμένη επίθεση, ζορίστηκα - Επιμένω να πιστεύω στο καλό που έχουμε μέσα μας

Θύμα διαδικτυακής απάτης γνωστοποίησε πως έπεσε η γνωστή ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια, Άννα Κανδαράκη, η οποία έπαψε να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της στα social media, που χρησιμοποιούσε για επαγγελματικό σκοπό.



Όπως είπε η ίδια, την ενημέρωσαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι η «επίθεση» ήταν στοχευμένη, αλλά σημείωσε πως δεν επιθυμεί να μάθει ποιος είναι πίσω από το χακάρισμα.



«Η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα, πέρασα άλλη μια δοκιμασία. Με πολύ κόπο είχα χτίσει αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας. Στεναχωρήθηκα, γιατί μου είπαν ότι ήταν στοχευμένο και με ρώτησαν αν θέλω να βρουν ποιος είναι. Τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, γιατί επιμένω να πιστεύω στο καλό που έχουμε μέσα μας.

Ένα παράπονο με έπιασε. Που κάποιος θέλησε εσκεμμένα και στοχευμένα να χακάρει ένα λογαριασμό που μόνο καλό θέλει και προσπαθεί να κάνει. Από την άλλη δε με νοιάζει ποιος θέλησε να κάνει το κακό. Πιστεύω και θα συνεχίζω να πιστεύω στο καλό που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Που έχουμε μέσα μας. Και μόνο αυτό με αφορά. Και μόνο αυτό να αφορά και εσάς . Γιατί είναι πολλοί οι καλοί εκεί έξω. Μη χάνετε ούτε μια τόση δα στιγμούλα σας για το κακό. Το λέω σε εσάς να το ακούω και εγώ. Και ξέρω ότι πολλοί εκεί έξω, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, θα προωθήσουν αυτό το λογαριασμό με repost , να το μάθουν και άλλοι. Θα τα λέμε λοιπόν από δω από εδώ και πέρα. Είμαι εδώ και σας ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι είστε και εσείς. Την αγάπη μου», τόνισε η Άννα Κανδαράκη στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο νέο της προφίλ στο Instagram.