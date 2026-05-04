Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Συγχωρώ την απιστία, το έχω κάνει στο παρελθόν»

Τις απόψεις της για τις σχέσεις και την απιστία μοιράστηκε μαζί μας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η ηθοποιός μας έβαλε σε πολύ προσωπικά της χωράφια και αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει συγχωρέσει την απιστία, ενώ δεν χρειάστηκε ποτέ να της συγχωρήσουν κάτι ανάλογο!

«Νομίζω ότι δεν είναι η απιστία το πρόβλημα στις σχέσεις, η σχέση είναι το πρόβλημα. Η απιστία έρχεται σαν αποτέλεσμα. Τη συγχωρώ την απιστία. Και το έχω κάνει στο παρελθόν. Αν είναι ένα γεγονός, μπορείς να το συγχωρήσεις. Εμένα δεν έχει χρειαστεί να μου συγχωρήσουν κάτι τέτοιο», δήλωσε στο περιοδικό ΟΚ.

«Μεγάλωσα να μοιάζω ότι είμαι δυνατή»

Η Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε πως μοιάζει πως είναι πολύ δυνατή σαν χαρακτήρας και αυτό είναι ίσως κάτι που πήρε από τη μητέρα της. «Έτσι μεγάλωσα, να μοιάζω ότι είμαι δυνατή! Χωρίς να μου το πουν ακριβώς ή να μου το επιβάλλει κάποιος.

Μάλλον πήρα αυτό το μήνυμα βλέποντας τη μητέρα μου, η οποία δεν ξέρω πόσο πάλεψε για να αντέξει αυτά που άντεξε, τη ζωή την ίδια εννοώ».