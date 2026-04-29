Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα παιδιά βαφτίστηκαν γιατί ήταν επιθυμία του Φάνη και τη σεβάστηκα»

Για τον γάμο που έκανε με τον Φάνη Μουρατίδη στα κρυφά ενώ βρισκόταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της με το πρώτο τους παιδί, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στο περιοδικο ΟΚ. «Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Είχε κυκλοφορήσει τότε μια φωτογραφία που έβγαλε κάποιος από ψηλά μέσα στο δημαρχείο, όπου ίσα που διακρινόμασταν ότι είμαστε εμείς. Δεν θέλαμε να επικοινωνήσουμε τον γάμο μας. Ούτε όταν γέννησα, ούτε όταν βάφτισα τα παιδιά μου.

Με τον Φάνη δεν θέλουμε να δείχνουμε τους γιους μας. Απλά το αποφασίσαμε και τελείωσε. Άμα δεν θέλεις, γίνεται. Ειδικά όταν ήταν μικροί, είχαμε απειλήσει με μηνύσεις αν δημοσιεύονταν φωτογραφίες τους. Είναι δική τους απόφαση τώρα που μεγάλωσαν και θα ενηλικιωθούν αν θέλουν να φανούν».

«Σεβόμαστε ο ένας τα θέλω του άλλου»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πως ενώ η ίδια δεν ήθελε να βαπτιστούν τα παιδιά τους, σεβάστηκε την επιθυμία του άντρα της. «Τα παιδιά βαφτίστηκαν γιατί ήταν επιθυμία του Φάνη και της οικογένειάς του. Αν και δεν είχα την ίδια επιθυμία, τη σεβάστηκα. Αλλά κάπως έτσι γίνεται όταν δύο άνθρωποι συμπορεύονται. Μια φορά ο ένας θα σεβαστεί το θέλω του άλλου και μια ο άλλος».