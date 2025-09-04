Άννα Μαρία Βέλλη: Αποκαλύπτει για το «ΦΜ Live»: Δεν περνούσα καθόλου καλά... έβλεπα την εκμετάλλευση

Διάθεση εξομολόγησης είχε η Άννα Μαρία Βέλλη που θέλησε να μοιραστεί μέσα από την διαδικτυακή εκπομπή της Εύας Επιτροπάκη, δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν δούλευε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Μαρίας Μπακοδήμου.

«Ήμουν στην τηλεόραση και δεν περνούσα καλά. Δούλευα στο «ΦΜ Live» και δεν περνούσα καθόλου καλά. Έπαιρνα πολύ λίγα λεφτά για να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και είχα μια θρασύτητα της ηλικίας και μια άγνοια κινδύνου.

Στην τηλεόραση ας πούμε σε απειλούσαν συνέχεια με απόλυση, σου έλεγαν συνέχεια ότι δεν είναι αρκετά αυτά που κάνεις. Και μιλάμε τώρα για σοβαρή εκμετάλλευση. Έπαιρνα κάτι τύπου 600 ευρώ το μήνα για να δουλεύω 10:00 - 20:00 στο κανάλι, να βγαίνω στην κάμερα μπροστά, να κάνω μοντάζ, να βρίσκω θέματα, να βγαίνω στους δρόμους για ρεπορτάζ. Μόνο αρχισυνταξία δεν έκανα. Εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με αυτό. Δεν πήγα να παίξω θέατρο που το λάτρευα ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν χρήματα.

Οπότε έβλεπα ότι αυτό είναι εκμετάλλευση και άρχισα να αντιδρώ. Θυμάμαι που μας είχαν κάνει ένα μάζεμα από το κανάλι τότε να μας πουν ότι η εκπομπή δεν πάει καλά και φταίμε όλοι οι υπόλοιποι από πίσω. Που sorry, αλλά όταν είσαι κεντρικός παρουσιαστής δεν μπορείς να ρίχνεις την ευθύνη μόνο στην ομάδα σου. Είναι μια συνολική δουλειά» εξήγησε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Οπότε ήμουν θυμάμαι 25 χρονών και η μόνη που δεν είχα καμία διάθεση να κάτσω να με κατηγορούν για κάτι που δεν ευθύνομαι. Όλοι ήταν φοβισμένοι μην χάσουν τη δουλειά τους, που το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Και εγώ ήμουν σε φάση «τι λέτε ρε που φταίμε εμείς;». Οπότε με απέλυσαν! Είχα θράσος που στην ηλικία που είμαι τώρα μάλλον δεν θα το έκανα. Είχα ένα θράσος της νεαρής ηλικίας, της αφέλειας και της άγνοιας κινδύνου που με έκανε να λέω «εμένα θα με παρακαλάτε σε λίγα χρόνια να έρθω και δεν θα έρχομαι». Fun fact με ξαναπήραν μετά από τρία χρόνια να πάω στο STAR και δεν ξαναπήγα».