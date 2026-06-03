Άννα-Μισέλ Ασημακοπουλου: Αλληλοκατηγορίες στο δικαστήριο για την υπόθεση των e-mails των αποδήμων

Μέσα σε αντιπαραθέσεις κύλησε η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη της πρώην ευρωβουλευτού Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη προσώπων για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων ψηφοφόρων.

Οι κατηγορούμενοι έριξαν ο ένας στον άλλον ευθύνες για τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», ανέφερε στην απολογία της η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: «Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο. Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».

Σε μια φορτισμένη στιγμή της διαδικασίας, η πρώην ευρωβουλευτής απευθύνθηκε στον συγκατηγορούμενό της Νίκο Θεοδωρόπουλο λέγοντας: «Αρκετά έχεις πει!».

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε έστειλα». Υποστήριξε ακόμη ότι πληροφορήθηκε την υπόθεση από τα ΜΜΕ και ότι του ζητήθηκε η παραίτησή του «για την εκτόνωση του κλίματος».

«Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα»

Από την πλευρά του, ο Μένιος Κορομηλάς επέμεινε ότι έδρασε κατόπιν εντολής του κ. Σταυριανουδάκη. «Μου είπε: “Θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο, προώθησέ το στον κ. Θεοδωρόπουλο”».

«Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα», υποστήριξε ο Νίκος Θεοδωρόπουλος.

Παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που έστειλε το αρχείο στην κ. Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας όμως ότι πίστευε πως επρόκειτο για αρχείο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των αποδήμων σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.