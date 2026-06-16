Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ενοχή για τη διαρροή των emails αποδήμων ζητά η εισαγγελέας

Να κηρυχθεί ένοχη η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails των αποδήμων, εισηγείται προς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά να καταδικαστεί η κατηγορούμενη για τα αδικήματα της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Το ίδιο εισηγείται η εισαγγελέας για τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, αναφέροντας ότι «πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν».

Παράλληλα η εισαγγελέας της έδρας ζητά την καταδίκη και των άλλων δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, του τότε γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκου Θεοδωρόπουλου, καθώς και του τότε οργανωτικού γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομηλά, εισηγούμενη να κηρυχθούν αθώοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

«Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν και για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση, θεωρώ ότι λειτούργησαν ως "ταχυδρόμοι"» ανέφερε η εισαγγελέας.

Πλέον ο λόγος περνά στους δικηγόρους και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.