Άννα Παντζέλη: «Τι θέλεις ακριβώς, να πάω να πουλήσω το νεφρό μου για να ζήσει το παιδί μου;»

Η Άννα Παντζέλη κάθισε στον καναπέ του “Καλύτερα Αργά” στο Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις δύσκολες εποχές που πέρασε όταν αναγκάστηκε να εργαστεί καθαρίζοντας τα σπίτια των μαμάδων των φίλων της. «Έψαχνα οποιαδήποτε δουλειά. Όλες τις δουλειές. Μόνο αυτό που μου είχε πει η μαμά μου, να μην γίνω ποτέ πόρνη και έμπορος ναρκωτικών και να μην ανέβω σε μηχανή. Σε μηχανή ανέβηκα. Εκτός από τσαγκάρης και οικοδόμος όλες τις έχω κάνει. Όλες όμως.

«Δώσ’ μου να πλύνω ακόμα και τουαλέτες»

Μου λέει μια φίλη μου “βρε είχες μία πάρα πολύ καλή κυρία που σου καθάριζε” και της απαντώ: “μόνο που δεν την έχω εδώ και κάποια χρόνια, εγώ τα καθαρίζω μόνη μου, με τα χέρια μου”. Μου ζήτησε να της βρω μια γυναίκα και της απάντησα: “έχω μια καλή, εμένα”! Και τότε απάντησε πως δεν το δέχεται επειδή η μαμά της με είχε δει στο θέατρο και μου είχε φέρει λουλούδια. Της είπα λοιπόν: “και τι θέλει, να μου φέρει λουλούδια στο κοιμητήριο. Τι θέλεις ακριβώς να πάω να πουλήσω το νεφρό μου για να ζήσει το παιδί μου και εγώ να πεθάνω;”.

Εκείνη γελούσε και μου λέει πως τα λες έτσι. Της είπα θα με πάρεις και τελικά πήγα στης μαμάς της. Εντάξει, δεν ήμουν και συνηθισμένη πέρα από το ότι μου άρεσε πάρα πολύ το μαγείρεμα και ό,τι έχει σχέση με το νερό. Δώσ’ μου να πλύνω ακόμα και τουαλέτες. Τη σκόνη, μόνο που την ακούω, δεν μπορώ. Δώσ΄μου να τακτοποιήσω, να σφουγγαρίσω και τη λεκάνη ενός σπιτιού να την πλύνω, δεν με πειράζει.

Θεατρικό παιχνίδι

Μετά με σύστησε σε μια άλλη φίλη της και μετά σε άλλη και δεν προλάβαινα στο τέλος. Μετά βρήκα μια κοπέλα που της μαγείρευα και της πρόσεχα το παιδί μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Δεν ήθελε να κάνω βαριές δουλειές, απλά να μαγειρεύω, να τακτοποιώ λίγο το δωμάτιο του παιδιού της και να παίζουμε. Ήταν πιο light αυτό. Μετά αρχίσαμε να παίζουμε θεατρικά παιχνίδια. Του έβρισκα και προσκλήσεις για το θέατρο και πήγαιναν με τους φίλους του».