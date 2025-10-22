Άννα Βαγενά: Τα Κυριακάτικα τραπέζια στου Σαββόπουλου και η σπάνια κοινή συναυλία με τον Λουκιανό

Η Άννα Βαγενά μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για τον Διονύση Σαββόπουλο και τη σχέση που είχε με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. «Για εμάς της γενιάς μου, τους εκδρομείς του ’60, όπως λέει και εκείνος περίφημα στον στίχο του, ο Διονύσης ήταν ένα κομμάτι της νιότης μας, που την εξέφρασε πολύ, όπως έκανε αργότερα και ο Λουκιανός.

Ο Διονύσης ήταν ο πρώτος που έγραψε και στίχους και τραγούδι στα δικά του τραγούδια, ο Λουκιανός ήταν μετά και ακολούθησε και άλλοι, ο Γερμανός. Άνοιξαν έναν δρόμο και αυτό ήταν ιδιαίτερο πράγμα, γιατί δεν υπήρχε μέχρι τότε και γιατί ένας δημιουργός είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος όταν γράφει και τους στίχους του και τη μουσική. Μέσα από το πέρασμα της ζωής, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του και εκφράζει την εποχή του».

«Είχαν εκτίμηση ο ένας για τον άλλον»

Η ηθοποιός θυμήθηκε τις κοινές συναντήσεις που είχαν οι δύο οικογένειες τα μεσημέρια της Κυριακής. «Επειδή μέναμε για ένα διάστημα στο Παλαιό Ψυχικό, στο σπίτι του Σαββόπουλου μαζευόμασταν πολλά μεσημέρια Κυριακής, όπως και στο δικό μας, και τρώγαμε και κάναμε παρέα σαν απλοί κανονικοί άνθρωποι και φίλοι.

Ο Λουκιανός κάλεσε τον Σαββόπουλο στο πάρτι της Βουλιαγμένης και μετά ο Διονύσης τον κάλεσε στο μεγάλη συναυλία που έκανε στο Ολυμπιακό στάδιο. Επίσης, συναντήθηκαν κάποια στιγμή σε μια κοινή περιοδεία το 2008, αυτό δεν το ξέρει πολύς κόσμος, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον, έκαναν λίγες κοινές συναυλίες.

Ακόμα, ο Λουκιανός κάλεσε τον Διονύση στο περίφημο τραγούδι του το “Πάρτι” μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Αυτό του άρεσε του Διονύση, τον συγκίνησε. Και όταν ο Λουκιανός δεν μπόρεσε να πάει στην εκπομπή “Ζήτω το ελληνικό τραγούδι” γιατί είχε ένα ατύχημα, ο Διονύσης του αφιέρωσε ένα τραγούδι. Ο Λουκιανός έλεγε ότι ο Διονύσης κυρίως είναι ποιητής και μουσικός βέβαια, αλλά αυτό είναι πολύ τιμητικό. Τον θεωρούσε ποιητή. Δεν ήταν ίσως από τις φιλίες που είναι έτσι τόσο καθημερινές και κολλητοί που λέμε, αλλά είχαν εκτίμηση ο ένας για τον άλλον».