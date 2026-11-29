Λίγη μουσική, λίγη τέχνη και τώρα μια πινελιά ανανέωσης στην εμφάνιση της. Η παραμονή της Άννας Βίσση στη Νέα Υόρκη συνδυάζει δημιουργικές στιγμές, αγαπημένες συνήθειες και μικρές απολαύσεις.

Η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ηχογραφήσεις της νέας της δισκογραφικής δουλειάς, εμπιστεύτηκε τα μαλλιά της στον Έλληνα hairstylist Πάνο Παπανδριανό.

Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία η Άννα Βίσση ποζάρει χαμογελαστή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τα λέμε από κοντά, με ένα μικρό κούρεμα».

Οι ημέρες της Άννας Βίσση στη Νέα Υόρκη

Τις τελευταίες ημέρες η τραγουδίστρια μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη, όπου ζει και η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, με την οικογένειά της.

Από τις ηχογραφήσεις στο Bentley House Studios μέχρι την επίσκεψή της στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, όπου περιηγήθηκε στον κόσμο του Τζάκσον Πόλοκ, και τη βραδιά με jazz μουσική στο ιστορικό Bemelmans Bar, η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις διαφορετικές όψεις της αγαπημένης της πόλης.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το τραγούδι της «Κόντρα» σε ζωντανή εκτέλεση από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.