Με προορισμό τη Νέα Υόρκη αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης 19/11 η Άννα Βίσση, επιλέγοντας να ταξιδέψει με ιδιωτική πτήση. Στο πλευρό της βρέθηκε η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα μέσα από το αεροπλάνο, καθώς περιμένουν με την Δήμητρα Κούστα να φτάσουν στον προορισμό τους. Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, η Άννα Βίσση είχε φροντίσει να ενημερώσει τους ακολούθους της για την προετοιμασία του ταξιδιού, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok από τη διαδικασία επιλογής των ρούχων που θα έπαιρνε μαζί της.

Η επίσκεψη της τραγουδίστριας στη Νέα Υόρκη συνδέεται με τα γενέθλια της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, η οποία στις 23 Νοεμβρίου θα γιορτάσει τα 43α γενέθλιά της και η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια κάνει αυτό το ταξίδι πάντα την ίδια περίοδο, για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η Σοφία ζει μόνιμα στην αμερικανική μεγαλούπολη μαζί με τους δύο γιους της και πρόσφατα μετακόμισε σε νέο διαμέρισμα στο κέντρο του Μανχάταν.