Μια συνεργασία που λίγοι περίμεναν, αλλά πολλοί ήθελαν να ακούσουν, γίνεται πραγματικότητα. Η Άννα Βίσση και ο ARGY ενώνουν για πρώτη φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και παρουσιάζουν το «Όλο Πιο Πάνω», ένα τραγούδι που συνδυάζει την pop ταυτότητα της κορυφαίας ερμηνεύτριας με τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο του διεθνώς καταξιωμένου παραγωγού.

Το αποτέλεσμα φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δημιουργώντας έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη δυναμική dance αισθητική και την έντονη συναισθηματική ερμηνεία.

Μια συνεργασία με διεθνή προοπτική

Ο ARGY διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας του, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παρουσίας στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Με εκατομμύρια ακροατές στο Spotify, εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ και συνεργασίες με ονόματα όπως οι David Guetta, Anyma και Armin van Buuren, ο Έλληνας DJ και παραγωγός συνεχίζει να διευρύνει την παγκόσμια απήχησή του.

Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας

Το «Όλο Πιο Πάνω» φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα στη μουσική και τους στίχους, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο ARGY.

Η χαρακτηριστική φωνή της Άννας Βίσση «δένει» με τον έντονο ηλεκτρονικό ρυθμό, δίνοντας στο τραγούδι έναν σύγχρονο χαρακτήρα που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και στα καλοκαιρινά playlists.

Με αυτή τη συνεργασία, η Άννα Βίσση ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή της να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά είδη και να συναντά δημιουργούς που διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.