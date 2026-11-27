Σε μια περίοδο που φαίνεται πως θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, βρίσκεται η Άννα Βίσση και δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε αλλαγές, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω της εδώ και καιρό σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέχρι πρότινος στο περιβάλλον της. Ωστόσο φαίνεται πως δεν έμεινε εκεί, καθώς οι κινήσεις της στα social media δεν περνούν απαρατήρητες.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα η απόλυτη έχει προχωρήσει σε unfollow από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σε πρόσωπα με τα οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν, είτε μέσα από μακροχρόνιες επαγγελματικές συνεργασίες, είτε μέσα από προσωπικές σχέσεις και φιλίες.

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Στη λίστα των unfollow βρίσκεται, η Έλενα Φερεντίνου, σύζυγος του Νίκου Καρβέλα, καθώς μετά την ανάρτηση που έκανε για να προωθήσει το καινούργιο άλμπουμ του μουσικοσυνθέτη με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», ήρθε και το ufollow από την απόλυτη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φαίνεται να μην ακολουθεί πλέον η Ελληνίδα σταρ, βρίσκεται ο Κάρλος Πέρεζ, ο επί 11 χρόνια κιθαρίστας και συνεργάτης της τόσο στο Hotel Ermou, όσο και στις μεγάλες της συναυλίες.

Στην λίστα με τους ανθρώπους που δεν ακολουθεί σήμερα η Άννα Βίσση, βρίσκεται και η πρώην κολλητή αλλά και κουμπάρα της, Χριστίνα Πολίτη, καθώς της είχε βαφτίσει τον 19χρονο γιο της Αλέξανδρο.