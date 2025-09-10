Άννα Βίσση: Ξενύχτι στο Καλλιμάρμαρο λίγο πριν από τις συναυλίες που θα δουν 130.000 άτομα

Το Σάββατο 13 και η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου είναι δύο πολύ σημαντικές ημέρες για την Άννα Βίσση αφού για ακόμη μία χρονιά θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο δίνοντας συναυλίες για τους φανατικούς θαυμαστές της που θα έρθουν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, μα και από αλλού!

φωτογραφία NDP

Επί ποδός

Εδώ και αρκετά 24ωρα η Βίσση βρίσκεται στο Καλλιμάρμαρο και επιθεωρεί όλα όσα συμβαίνουν, από το στήσιμο της σκηνής, μέχρι τον φωτισμό και τις ηχητικές εγκαταστάσεις. Για όλα έχει λόγο και άποψη η απόλυτη Ελληνίδα σταρ και όχι άδικα, αφού είναι τελειομανής και θέλει κάθε της εμφάνιση να είναι άψογη, χωρίς λάθη και να προσφέρει σόου και θέαμα στο κοινό που όλα αυτά τα χρόνια την ακολουθεί πιστά και φανατικά!

Ειδικά μετά τη sold out εμφάνιση του 2024, η Άννα θέλει φέτος να ξεπεράσει τον εαυτό της και να καταφέρει να γεμίσει δύο φορές το στάδιο (η πρώτη βραδιά είναι ήδη εξασφαλισμένη), άρα μιλάμε πως θα διασκεδάσει πάνω από 130.000 άτομα!

Τόσο η συναυλία του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, όσο και αυτή της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν στις 21.00, όμως οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 17.30. Μέρος των εσόδων από τις δύο αυτές βραδιές θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

φωτογραφία Instagram

Πρώτα χορός και μετά τραγούδι

Τις δύο συναυλίες της Βίσση θα ανοίξει η DJ Myrophora που με τις μουσικές της θα ξεσηκώσει το κοινό πριν ανέβει στη σκηνή η ντίβα της εγχώριας σόουμπιζ. «Και φέτος λοιπόν θα έχω πάλι την τιμή να ανοίξω τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο 13-14 Σεπτεμβρίου. Περιμένω πως και πως να σας δω και να χορέψω μαζί σας», έγραψε η Myrophora στο Instagram.