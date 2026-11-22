Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη απόλαυσε η Άννα Βίσση, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα.

Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στο Chez Margaux, στην κοσμοπολίτικη περιοχή Meatpacking District του Μανχάταν, επιλέγοντας μάλιστα να συντονίσουν τις εμφανίσεις τους με ένα κοινό fashion στοιχείο: το λεοπάρ.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστές, συνοδεύοντάς τη απλώς με μια κόκκινη καρδιά.

Το αγαπημένο στέκι της Δήμητρας Κούστα

Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς το Chez Margaux αποτελεί αγαπημένο στέκι της Δήμητρας Κούστα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο private members’ club, που συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με την ατμόσφαιρα της νεοϋορκέζικης νυχτερινής ζωής.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης σεφ Jean-Georges Vongerichten, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την υψηλή γαστρονομία.

Ο χώρος διαθέτει εστιατόριο σύγχρονης γαλλικής κουζίνας, lounge με ιαπωνικές επιρροές και ένα εντυπωσιακό μπαρ, που αργότερα μετατρέπεται σε νυχτερινό club. Η αισθητική του είναι εμπνευσμένη από την κομψότητα του Παρισιού της δεκαετίας του 1930.

Άννα Βίσση, Σοφία Καρβέλα και Δήμητρα Κούστα με … λεοπάρ διάθεση στη Νέα Υόρκη!



Οι τρεις γυναίκες ποζάρουν στο αγαπημένο στέκι της Δήμητρας Κούστα, Chez Margaux στο Μανχάταν, με το «Wild Thing» να δίνει τον ρυθμό στη βραδιά! pic.twitter.com/C4IXF5ZIcX — Flash.gr (@flashgrofficial) November 22, 2026

Στη Νέα Υόρκη για τα γενέθλια της Σοφίας Καρβέλα

Η παρουσία της Άννας Βίσση στην αμερικανική μεγαλούπολη έχει και οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς η Σοφία Καρβέλα γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Μητέρα και κόρη περνούν αυτές τις ημέρες μαζί, με τη Δήμητρα Κούστα να συμπληρώνει την παρέα τους σε μια βραδιά γεμάτη στιλ, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του Μανχάταν.