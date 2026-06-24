Άννα Βίσση: Με νέο look στο Λονδίνο - Το μήνυμα της Δήμητρας Κούστα
Η απόλυτη Ελληνίδα star εργάζεται ήδη πυρετωδώς για τη συναυλία της τον Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ.
Τι κι αν μας χωρίζουν τρεις μήνες από τις 26 Σεπτεμβρίου όπου η Άννα Βίσση θα τα δώσει όλα στη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ; Η απόλυτη Ελληνίδα star έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία από το Λονδίνο.
Η Βίσση νοίκιασε ένα πανάκριβο στούντιο στη βρετανική πρωτεύουσα, εκεί όπου ηχογραφούν τα άλμπουμ τους διάσημοι καλλιτέχνες και εργάζεται από τώρα σκληρά.
Παράλληλα με τους συνεργάτες της δοκιμάζουν νέα look, ώστε η εμφάνισή της όχι μόνο να γίνει talk of the town, αλλά και να υιοθετηθεί από τις θαυμάστριές της!
Στο πλευρό της στο Λονδίνο βρίσκεται η κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα που εκτός από παραγωγός της είναι κουμπάρες και πολύ καλές φίλες. «Περήφανη παραγωγός» έγραψε η Κούστα σε story που ανάρτησε στο Instagram, με τη Βίσση να αναδημοσιεύει το story στο δικό της προφίλ, καθώς επίσης και άλλα βίντεο και φωτογραφίες από την προετοιμασία της…