Άννα Βίσση: Μετά τη Vission Music έρχεται και το πρώτο τραγούδι στο νέο της δισκογραφικό σπίτι

Ετοιμαζόταν εδώ και καιρό, όμως το νέο όραμα της Άννας Βίσση σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα παίρνει πλέον σάρκα και οστά! Η Vission Music είναι πια γεγονός και πολύ σύντομα θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι της ερμηνεύτριας, αποτέλεσμα αυτής της νέας και πολύ ενδιαφέρουσας συνεργασίας.

Ένα νέο creative hub γεννιέται

Η ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος έγινε από την επίσημη σελίδα της δισκογραφικής εταιρίας στο Instagram (Vission Music Official) όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music. Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της «απόλυτης Ελληνίδας star».

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι της Βίσση στο YouTube (Anna Vissi Official).