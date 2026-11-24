Τα 43α γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα 23/11 η Σοφία Καρβέλα και η μητέρα της Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της και να της ευχηθεί με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη όπως κάθε χρόνο άλλωστε τέτοια εποχή για να βρεθεί στο πλευρό της κόρης της. Από το πάρτι γενεθλίων της Σοφίας Καρβέλα δεν έλειψαν τόσο η κολλητή φίλη της τραγουδίστριας Δήμητρα Κούστα, όσο και ο Ηλίας Ψινάκης.

Η Άννα Βίσση πέρα από της προσωπικές ευχές στην κόρη της, θέλησε να της ευχηθεί και διαδικτυακά με ένα βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαρισμό στο instagram. Μέσα από τα Instagram Stories της, η Άννα Βίσση ανέβασε ένα βίντεο από παλαιότερη κοινή τους απόδραση, συνοδεύοντάς το με μια σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση.

Άννα Βίσση: Οι ευχές για τα γενέθλια της Σοφίας και το πάρτι στη Ν. Υόρκη με Κούστα και Ψινάκη. pic.twitter.com/53RUdipyHr — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

«I love you, happy birthday» («Σ’ αγαπώ, χρόνια πολλά»), έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της στη Σοφία Καρβέλα.

Η παρουσία της Άννας Βίσση στη Νέα Υόρκη έχει και επαγγελματικό χαρακτήρα, καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται στην αμερικανική μεγαλούπολη για τις ηχογραφήσεις νέων τραγουδιών που θα συμπεριληφθούν στην επόμενη δισκογραφική της δουλειά.