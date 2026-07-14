Άννα Βίσση: «Όλο πιο πάνω» - Τι νέο ετοιμάζει;

Tι κι αν η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις διακοπές της σε κοσμοπολίτικους προορισμούς; Το μυαλό της δουλεύει full speed και ετοιμάζεται για τα νέα της σχέδια που περιλαμβάνουν νέα τραγούδια και φυσικά τη μεγάλη συναυλία της τον Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Πριν από λίγο καιρό όταν βρέθηκε στο Λονδίνο για τις ανάγκες της ηχογράφησης του καινούριου της τραγουδιού «Όλο πιο πάνω», υιοθέτησε ένα νέο λουκ το οποίο χρησιμοποίησε στα γυρίσματα του clip της, μέρος του οποίου μοιράστηκε μαζί μας στη σελίδα της στο Instagram. Αν μη τι άλλο, η Βίσση δεν ησυχάζει ποτέ, δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα και στη συνέχεια τα κάνει τάσεις!