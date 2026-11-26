Ένας χώρος που έχει φιλοξενήσει τη βασίλισσα της παγκόσμιας pop αποτελεί τον νέο μουσικό σταθμό της Άννας Βίσση, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη.

Η τραγουδίστρια συνδυάζει την παραμονή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει μόνιμα η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, περνώντας χρόνο και μέσα στο στούντιο ηχογράφησης.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν εκεί. Φορώντας τα ακουστικά της, μπροστά στο μικρόφωνο και με το ένα χέρι υψωμένο, η Άννα Βίσση συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «That feeling…».

Άννα Βίσση: Στο θρυλικό Bentley House Studios της Νέας Υόρκης, όπου έχει ηχογραφήσει και η Madonna. «Αυτό το συναίσθημα», έγραψε η τραγουδίστρια.



Πηγή: Instagram / @annavissiofficial pic.twitter.com/Z5I8wXrsl8 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Στο στούντιο όπου ηχογράφησε και η Madonna

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ανάρτηση βρίσκεται και στην επιλογή του χώρου. Πρόκειται για το Bentley House Studios, ένα ιδιωτικό, πολυώροφο συγκρότημα ηχογραφήσεων στο East Harlem της Νέας Υόρκης, περιοχή γνωστή και ως Spanish Harlem.

Στο συγκεκριμένο στούντιο έχει εργαστεί και η Madonna για τη δισκογραφική της δουλειά «Confessions II». Μάλιστα, εκεί πραγματοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις των φωνητικών και η παραγωγή του τραγουδιού της «I Feel So Free».

Η παρουσία της Άννας Βίσση στο στούντιο της Νέας Υόρκης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έρχεται μετά τη δημόσια διαφωνία και τη ρήξη στην πολυετή συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα.

Η τραγουδίστρια, πάντως, δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τι ακριβώς ηχογραφεί στην Αμερική ούτε ποιοι είναι οι συνεργάτες της.

Το «Κόντρα» από τη σκηνή του ΟΑΚΑ

Παράλληλα, η Άννα Βίσση επιφυλάσσει ακόμη μία μουσική έκπληξη για τους θαυμαστές της.

Με δεύτερη ανάρτησή της στο Instagram ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το «Κόντρα» σε ζωντανή εκτέλεση από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η ίδια έδωσε ήδη τη δυνατότητα στους θαυμαστές της να προαποθηκεύσουν το τραγούδι, ώστε να το ακούσουν μόλις κυκλοφορήσει στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.