Η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου επισκέφθηκε την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, στις 23 Νοεμβρίου. Μαμά και κόρη πέρασαν χρόνο μαζί και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στο Μανχάταν.

Η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο, το οποίο τις δείχνει έξω από το Frick Collection, το γνωστό μουσείο τέχνης της Νέας Υόρκης.

Στο στιγμιότυπο, η Σοφία αγγίζει απαλά το πρόσωπο της μητέρας της, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν χαμόγελα και κοιτάζουν η μία την άλλη, σε μια αυθόρμητη στιγμή που αποτυπώνει τη στενή σχέση τους.

Η κομψή εμφάνιση και η κοινή έξοδος με τον Ηλία Ψινάκη

Για τη βραδινή τους έξοδο, η Άννα Βίσση επέλεξε ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο, συνδυάζοντας σατέν παντελόνι με λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι.

Από την πλευρά της, η Σοφία Καρβέλα εμφανίστηκε με μακριά μαύρη φούστα και λευκό πουκάμισο, το οποίο είχε συνδυάσει με ζώνη στη μέση.

Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους. Οι τρεις τους πόζαραν χαμογελαστοί, με τον γνωστό μάνατζερ να φορά κοστούμι και γυαλιά ηλίου.

Το τρυφερό μήνυμα του Ηλία Ψινάκη για τη Σοφία Καρβέλα

Ο Ηλίας Ψινάκης, που γνωρίζει τη Σοφία Καρβέλα από τότε που ήταν μωρό, συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα ζεστή αναφορά στο πρόσωπό της.

«Αισθάνομαι τόσο όμορφα όταν βλέπω κάθε φορά αυτό το υπέροχο πλασματάκι στη μέση που το ξέρω από μωράκι!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε έτσι την αφορμή για μια όμορφη οικογενειακή στιγμή, αλλά και για μια επανένωση με έναν παλιό φίλο, λίγο πριν από τη γιορτινή ημέρα των γενεθλίων της Σοφίας Καρβέλα.