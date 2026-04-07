Άννα Βίσση: Τα unfollow με την Πολίτη, ο ρόλος της Δήμητρας Κούστα και το αντίο σε συνεργάτες ετών

Περίοδος μεγάλων αλλαγών έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό για την Άννα Βίσση που αποφάσισε να αλλάξει δισκογραφική στέγη και από την Panik να μετακομίσει στην Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με την στενή της φίλη και κουμπάρα Δήμητρα Κούστα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έκλεισε οριστικά και ο κύκλος συνεργασίας με το Hotel Ερμού, καθώς το Σάββατο 4 Απριλίου - και μετά από μια δεκαετία απόλυτης επιτυχίας - ήταν η τελευταία της εμφάνιση στο συγκεκριμένο μαγαζί, καθώς από την επόμενη σεζόν θα εμφανίζεται στο «Αθηνών Αρένα», το οποίο αγόρασε ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας.

Unfollow και τέλος συνεργασιών

Η «νέα εποχή» για την απόλυτη Ελληνίδα σταρ όμως, έφερε και άλλες αλλαγές, αφού σύμφωνα με ρεπορτάζ η φιλία με την κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη ανήκει πια στο παρελθόν. Πληροφορίες θέλουν την Δήμητρα Κούστα να έχει θέσει βέτο να απομακρυνθούν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν στο περιβάλλον της τραγουδίστριας και μάλιστα στην τελευταία της εμφάνιση η γνωστή κοσμικογράφος δεν έδωσε το παρών. Και μεταξύ άλλων, τα unfollow στο instagram επιβεβαιώνουν το γεγονός.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, στενοί συνεργάτες της εδώ και χρόνια ανακοίνωσαν ότι η συνεργασία τους σταματά. Ο επί 11 χρόνια κιθαρίστας της Κάρλος Πέρεζ το αποκάλυψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και μάλιστα ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του, αλλά όχι την Άννα Βίσση.

Και ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε την λήξη της δεκαετούς συνεργασίας τους, ενώ η Άννα Βίσση τον ευχαρίστησε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του βήματα.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια στο Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση… Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο τον κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».