Οι ιδιαίτερες πινελιές του Τζάκσον Πόλοκ, ένα μαύρο πιάνο και οι jazz μελωδίες του Μανχάταν συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων αναρτήσεων της Άννας Βίσση από τη Νέα Υόρκη. Την ώρα που στην Ελλάδα οι στίχοι του νέου τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα έχουν πυροδοτήσει αλλεπάλληλες συζητήσεις, η τραγουδίστρια μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την παραμονή της στην αμερικανική μητρόπολη.

Με κομψό χειμερινό look, η Άννα Βίσση επισκέφθηκε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met), όπου στάθηκε μπροστά σε έργο του Αμερικανού ζωγράφου Τζάκσον Πόλοκ, γράφοντας «Into Pollock’s world» («Στον κόσμο του Πόλοκ»).

Από τις εξορμήσεις της στο Μανχάταν δεν θα μπορούσε να λείπει και η μουσική. Χαμογελαστή, δίπλα στο πιάνο του ιστορικού Bemelmans Bar, η τραγουδίστρια απόλαυσε ζωντανή jazz μουσική, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με τη φράση «Jazzy nights in NY» («Jazz βραδιές στη Νέα Υόρκη»).

Άννα Βίσση: Από τον κόσμο του Τζάκσον Πόλοκ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης μέχρι τις jazz βραδιές στο ιστορικό Bemelmans Bar της Νέας Υόρκης, την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, «Φίδι».



Πηγή: Instagram / @annavissiofficial pic.twitter.com/VSU5qlwHRH — Flash.gr (@flashgrofficial) November 28, 2026

Μακριά από τον θόρυβο που προκάλεσε το «Φίδι»

Οι νέες αναρτήσεις της Άννας Βίσση έρχονται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου δίσκου του Νίκου Καρβέλα, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», με το τραγούδι «Φίδι» να βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού σχολιασμού.

Οι σκληροί στίχοι του ρεμπέτικου τραγουδιού έχουν ερμηνευτεί από αρκετούς ως έμμεσες αιχμές προς την τραγουδίστρια, με αφορμή τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσης των δύο καλλιτεχνών. Η ίδια, πάντως, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος.

Η παραμονή της στη Νέα Υόρκη συνδυάζει οικογενειακές στιγμές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εκεί έχει την ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και στα εγγόνια της, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί ηχογραφήσεις για το νέο της άλμπουμ.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από το Bentley House Studios, το στούντιο ηχογράφησης στο οποίο έχει εργαστεί και η Madonna.