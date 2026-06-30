Αννίτα Δημητρίου στη Βουλή: «Οι Έλληνες της Κύπρου δεν θα γίνουν μειονότητα στον τόπο τους»

«Η επιβίωση του Ελληνισμού στο νησί δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν μπορούν να μετατραπούν σε μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο», διαμήνυσε από βήματος της Ελληνικής Βουλής η Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζοντας, εμφανώς συγκινημένη, πως η Κύπρος δεν θα σταματήσει να ζητά το αυτονόητο, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και την ελευθερία της πατρίδας.



Η Αννίτα Δημητρίου απευθύνθηκε στο Σώμα κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη, τονίζοντας στην ομιλία της πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



«Η Τουρκία έχει να κερδίσει πολύ περισσότερα από μια περιοχή συνεργασίας, διασυνδέσεων και κοινής ανάπτυξης παρά από την επιθετικότητα, τις απειλές και την πολιτική των τετελεσμένων. Το πραγματικό της συμφέρον δεν βρίσκεται στην ένταση, ούτε στην κατοχή, ούτε στην αμφισβήτηση δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Βρίσκεται σε μια σχέση σεβασμού, διεθνούς νομιμότητας και ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονές της», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε πως «έως τότε, η αποτροπή παραμένει απαραίτητη», επομένως «η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται κοινούς αμυντικούς σχεδιασμούς, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, συμμαχίες με χώρες που συμμερίζονται το όραμα της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας», όπως είπε.



Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στη χώρα μας και την ελληνική κυβέρνηση για την πρόσφατη συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο κατά την απειλή που ένιωσε λόγω της δίνης του πολέμου με το Ιράν.



«Ο Κυπριακός λαός δεν είναι μόνος. Ο αγώνας για τα δίκαια της Κύπρου είναι κοινός», τόνισε νωρίτερα ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αφότου συνεχάρη την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της, ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.



«Το λέμε καθαρά. Λύση δεν νοείται χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση των αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων», σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.