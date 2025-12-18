Άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νταή Νίκο Παππά - Φάμελλος στο Flash.gr:«Δεν επιτρέπω τέτοιες συμπεριφορές»

«Δεν ασχολούμαστε ούτε με το παρελθόν ούτε με το γεγονός». Αυτή ήταν η αντίδραση της Κουμουνδούρου σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, απαντώντας ουσιαστικά στα όσα ακούστηκαν περί προγενέστερης διαμάχης μεταξύ των δυο πρωταγωνιστών του επεισοδίου.

Ο flash.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, που έλαβε αυτόματα σχεδόν με την ανακοίνωση του γεγονότος, την απόφαση να διαγραφεί ο εν λόγω ευρωβουλευτής από την ομάδα του κόμματος στο ευρωκοινοβούλιο.

Μάλιστα, επικοινωνώντας με τον επικεφαλής της ευρωομάδας Κώστα Αρβανίτη, ζήτησε να αποσταλεί αίτημα διαγραφής του Νίκου Παππά και από την ευρωπαϊκή ομάδα της Αριστεράς-GUE.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν απόλυτος: «Δεν επιτρέπω καμία συμπεριφορά που ξεπερνά το ηθικό στοιχείο. Έχει ήδη σταλεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος αίτημα διαγραφής του».

Στην επικοινωνία που είχαμε με τον Κώστα Αρβανίτη μας επιβεβαίωσε πλήρως την επόμενη κίνηση που πρόκειται να ακολουθήσει. «Δεν υπεισέρχομαι στα γεγονότα. Δεν είναι η θέση μου ούτε πρόκειται να δικάσω κανέναν. Το γεγονός από μόνο του είναι αρκετό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο».

Αξίζει να σημειωθεί πως και κατά το παρελθόν ο Νίκος Παππάς είχε προκαλέσει, όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον Συμεών Κεδίκογλου και, μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής, όταν ο κ. Κεδίκογλου, είχε διαφωνήσει και καυτηριάσει δηλώσεις του ευρωβουλευτή που χαρακτήριζε τη ΝΔ ως «κόμμα παιδόφιλων και απατεώνων».

Περνώντας από δίπλα του, ο κ. Παπάς του έσπρωξε με το πόδι του μια καρέκλα, επιδιώκοντας να τον προκαλέσει. Κάτι που και σήμερα ο κ. Κεδίκογλου, το επιβεβαιώνει. Μάλιστα, τότε είχε εκτιμήσει πως «οι συγκεκριμένες συμπεριφορές θα επαναληφθούν και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όσο είναι νωρίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Κουμουνδούρου προκλήθηκε αναστάτωση. Καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αμέσως μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από πλευράς του δημοσιογράφου, ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του προέδρου. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό της αυτόματης απόφασης του Σωκράτη Φάμελλου, το γεγονός πως «χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη»!

