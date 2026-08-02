Άνω Λιόσια: Από κόσκινο οι τελευταίες κινήσεις του 72χρονου που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Πυκνό μυστήριο εξακολουθεί να σκεπάζει η υπόθεση θανάτου ενός 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του στα Άνω Λιόσια, αργά το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, με εμφανή τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά.



Με τις σχετικές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες ενδείξεις έχουν οδηγήσει την ΕΛΑΣ στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του στα Άνω Λιόσια.

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία εξετάζονται προσεκτικά από τις Αρχές και αναμένεται να συνδυαστούν με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα δώσει απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία.



Συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο και συλλέγουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών.



Παράλληλα, εξετάζουν το οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του θύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν διαφορές ή εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του 72χρονου, με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις επαφές και τις κινήσεις του.



Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.