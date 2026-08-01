Ελλάδα Άνω Λιόσια Αστυνομία Δολοφονίες

Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκε 72χρονος άνδρας νεκρός με τραύμα στο κεφάλι

Το θύμα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του με το περιστατικό αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία ως δολοφονία.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος, FLASH.GR
Φωτ. Γιάννης Κέμμος, FLASH.GR
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 23:09

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Πριν από λίγη ώρα, το βράδυ του Σαββάτου, 1 Αυγούστου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα σε ΙΧ αυτοκίνητο νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι, ένας άνδρας. Σε πρώτη φάση προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR
Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

Ο νεκρός είναι ένας 72χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει στο θύμα το οποίο φέρει και κάποια σημάδια στην κοιλιά, ωστόσο ο ιατροδικαστής ο οποίος βρίσκεται στο σημείο θα είναι αυτός που θα αποφανθεί για το από που προέρχονται.

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Ελλάδα Άνω Λιόσια Αστυνομία Δολοφονίες

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