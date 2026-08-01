Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκε 72χρονος άνδρας νεκρός με τραύμα στο κεφάλι
Το θύμα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του με το περιστατικό αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία ως δολοφονία.
Update: 23:09
Πριν από λίγη ώρα, το βράδυ του Σαββάτου, 1 Αυγούστου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα σε ΙΧ αυτοκίνητο νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι, ένας άνδρας. Σε πρώτη φάση προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.
Ο νεκρός είναι ένας 72χρονος Έλληνας.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει στο θύμα το οποίο φέρει και κάποια σημάδια στην κοιλιά, ωστόσο ο ιατροδικαστής ο οποίος βρίσκεται στο σημείο θα είναι αυτός που θα αποφανθεί για το από που προέρχονται.