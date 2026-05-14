Άνω Λιόσια: Επίθεση 80 Ρομά σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ - Στο νοσοκομείο ένας με δαγκωματιές

Επίθεση από περίπου 80 Ρομά δέχτηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κοντά στον καταυλισμό των Άνω Λιοσίων, με έναν δικυκλιστή της ΕΛ.ΑΣ. να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύμα από πέτρες και δάγκωμα!

Όλα ξεκίνησαν περί τις 15.20 το μεσημέρι στην οδό Βελισσαρίου στα Άνω Λιόσια, όταν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν ελέγξουν ένα όχημα, με τον οδηγό να μην σταματάει στο σήμα τους και να επιχειρεί να τους εμβολίσει. Ακολούθησε καταδίωξη και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Παλαιολόγου στο Ίλιον εντοπίστηκε το ύποπτο ΙΧ αυτοκίνητο.

Τότε ομάδα περίπου 80 Ρόμα βγήκε από τον καταυλισμό και επιτέθηκε στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι είχαν προλάβει να καλέσουν ενισχύσεις. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις προσαγωγές (σ.σ. 2 γυναίκες κι ένας άνδρας).