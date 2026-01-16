Άνοδος 2,6% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας στο γ’ τρίμ. 2025

Η ελληνική βιομηχανία αναπνέει κινείται καλύτερα, σωρευτικά από την βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ο ρυθμός αύξηση του κύκλου εργασιών (2,6%) στο γ’ τρίμηνο του 2025 δεν θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος. Ταυτόχρονα υπάρχουν τα σοβαρά θέματα της ενέργειας (αυξημένες τιμές κατά 20% έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού) και της αύξησης των πρώτων υλών που απασχολούν τις βιομηχανίες. Η εξωστρέφεια που δείχνουν οι ελληνικές βιομηχανίες είναι αυτές που βοηθούν στην αύξηση του τζίρου.

Ενίσχυση του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις 105,5 μονάδες (από 102,8 μον. ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (101,6 μον.).

Στην τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ, διαφαίνεται συγκρατημένη αισιοδοξία με την ενίσχυση του κύκλου εργασιών για το σύνολο της Μεταποίησης 4,1% το γ΄ τρίμ. του 2025, έναντι αύξησης 2,6% το γ΄ τρίμ. του 2024.

Ποιοι κλάδοι της οικονομίας κινήθηκαν υψηλότερα και ποιοι χαμηλότερα κατά το γ’ τρίμηνο 2025

Εντός των κλάδων βιομηχανίας, η υψηλότερη άνοδος του κύκλου εργασιών το γ΄ τρίμ. του 2025 σημειώθηκε στα Μηχανοκίνητα οχήματα, κατά 35,1% σε συνέχεια υποχώρησης 8,5% ένα έτος νωρίτερα.

Ακολούθησαν ο Εξοπλισμός μεταφορών και τα Άλλα μεταποιητικά προϊόντα, με άνοδο 30,5% και 28,4%, αντίστοιχα από μείωση 7,9% και 2,4%, αντίστοιχα ένα έτος νωρίτερα.

Άνοδος του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στην Επισκευή μηχανημάτων και τα Προϊόντα καπνού, κατά 21,6% και 13,6%, αντίστοιχα το γ΄ τρίμ. του 2025, σε συνέχεια ανόδου 10,9% και 18,6%, αντίστοιχα ένα έτος πριν.

Σε χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν οι Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τα μη Μεταλλικά προϊόντα, με βελτίωση 12,6% και 12,4%, αντίστοιχα από επίσης άνοδο 2,1% και 8,9%, αντίστοιχα το γ΄ τρίμ. του 2024.

Προβλέψεις σε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανίας. Υψηλότερη ζήτηση για Κεφαλαιουχικά και Καταναλωτικά Αγαθά

Οριακή βελτίωση του αρνητικού ισοζυγίου για παραγγελίες και τρέχουσα ζήτηση βλέπει στην έκθεσή του ο ΙΟΒΕ . Ταυτόχρονα εκτιμά υποχώρηση του ισοζυγίου για τα αποθέματα.

Ενίσχυση του δείκτη για τα Κεφαλαιουχικά και τα Ενδιάμεσα Καταναλωτικά αγαθά, λόγω βελτίωσης των προβλέψεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.