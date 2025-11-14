Άνοδος στις ταξινομήσεις οχημάτων τον Οκτώβριο 2025 με ώθηση από τα SUV και τα υβριδικά

Παρά την περίοδο μεταβαλλόμενης οικονομικής εικόνας, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έκλεισε τον Οκτώβριο του 2025 με καθαρή άνοδο. Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 10.768, σημειώνοντας αύξηση 11,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 123.000 ταξινομήσεις, ενισχυμένες κατά 4,5% σε ετήσια βάση. Θετική παρέμεινε και η εικόνα στα φορτηγά, όπου οι 1.156 ταξινομήσεις του μήνα αντιστοιχούν σε άνοδο 10,8%, ενώ στα λεωφορεία η αύξηση έφτασε το εντυπωσιακό 124,2%, με 74 νέα οχήματα.

Συμβατικά; Υβριδικά ή Ηλεκτρικά;

Ανάμεσα στις τεχνολογίες κίνησης, τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέγραψαν μείωση 12,5% τον Οκτώβριο, στις 803 μονάδες, αν και στο δεκάμηνο κινούνται ανοδικά με αύξηση 6,7%. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά σημείωσαν ισχυρή άνοδο 75,1% τον μήνα, φτάνοντας τα 1.313 οχήματα, ενώ στο σύνολο της χρονιάς καταγράφουν αύξηση 35,9%. Συνολικά, BEV και PHEV μαζί διαμορφώνουν έναν Οκτώβριο βελτίωσης 26,9%, υπογραμμίζοντας τη στροφή πολλών αγοραστών προς ηλεκτροκίνητες επιλογές με πρακτικότερη καθημερινή χρήση.

Σίγουρα SUV αλλά ποιας κατηγορίας

Στην κατανομή της αγοράς ανά segment, τα SUV συνέχισαν την εκρηκτική τους πορεία. Τον Οκτώβριο κάλυψαν το 73,6% όλων των νέων επιβατικών, καταγράφοντας άνοδο 10,4 μονάδων μεριδίου σε σχέση με πέρυσι. Τα B-SUV και C-SUV ενίσχυσαν τις θέσεις τους, ενώ τα παραδοσιακά hatchback και compact υποχώρησαν. Οι κατηγορίες A και B μειώνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους, ενώ τα D-SUV συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στις προτιμήσεις των οδηγών.

Άνοδος των υβριδικών

Στα καύσιμα, τα υβριδικά συνεχίζουν να κυριαρχούν με μερίδιο 52,4% τον Οκτώβριο και 50% στο δεκάμηνο, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2024. Η βενζίνη υποχώρησε στο 21,4%, ενώ η πτώση του diesel είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική, καθώς περιορίστηκε στο 2,7% του μηνιαίου μεριδίου. Τα PHEV (Plug-in Hybrid) ανέβηκαν στο 12,2% και τα BEV (αμιγώς ηλεκτρικά) στο 7,4%, με την τελευταία κατηγορία να δείχνει σημάδια κόπωσης έναντι των προηγούμενων ετών. Το υγραέριο παραμένει σταθερά ενισχυμένο στο 3,9%, κερδίζοντας έδαφος χάρη στο χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Τι γίνεται στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά της ΕΕ επέστρεψε σε ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο με αύξηση 10% και σύνολο 888.672 ταξινομήσεις, ενώ στο εννεάμηνο η άνοδος διαμορφώνεται σε 0,9%. Στην ΕΕ μαζί με την EFTA η αύξηση φτάνει το 9,8% για τον μήνα. Η Ελλάδα κινήθηκε πιο δυναμικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με άνοδο 27% τον Σεπτέμβριο και 3,9% στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που σταθεροποιείται σε νέες ισορροπίες, με τα υβριδικά να παγιώνονται ως κυρίαρχη επιλογή, τα PHEV να ανεβαίνουν δυναμικά και τα SUV να διαμορφώνουν σχεδόν τρία στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, το 2025 αναμένεται να κλείσει με μια από τις υψηλότερες μερίδες ηλεκτροκίνητων και υβριδικών που έχει καταγράψει ποτέ η ελληνική αγορά.

Τι σημαίνουν στην πράξη τα στοιχεία

Πίσω από τους αριθμούς διαμορφώνονται ορισμένες τάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα της αγοράς. Η άνοδος στα υβριδικά δείχνει καθαρά ότι ο μέσος οδηγός αναζητά οικονομία και χαμηλότερο κόστος χρήσης χωρίς να εξαρτάται από το δίκτυο φόρτισης, το οποίο παραμένει άνισο σε κάλυψη και ταχύτητα. Αυτό εξηγεί και την υποχώρηση των αμιγώς ηλεκτρικών τον Οκτώβριο, παρά τη συνολική τους άνοδο στο δεκάμηνο. Η αγορά φαίνεται να σταθεροποιείται σε λύσεις που προσφέρουν ηλεκτρική εμπειρία αλλά όχι πλήρη εξάρτηση από την πρίζα.

Παράλληλα, η εκρηκτική κυριαρχία των SUV αποτυπώνει μια μετατόπιση που δεν αφορά μόνο τη ζήτηση αλλά και την προσφορά. Οι κατασκευαστές, πιεζόμενοι από τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τα οικονομικά μικρά μοντέλα, με αποτέλεσμα οι κατηγορίες A και B να χάνουν μερίδιο ακόμη και σε αγορές που παραδοσιακά τα προτιμούσαν. Η υπεροχή των B-SUV και C-SUV δείχνει ότι η αγορά κινείται σε πιο «πολυμορφικές» λύσεις με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης.

Η ισχυρή άνοδος στα plug in υβριδικά αποκαλύπτει επίσης μια άλλη διάσταση. Πολλοί αγοραστές αξιοποιούν την ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις, έχοντας ταυτόχρονα τη βενζινοκίνητη ασφάλεια για μεγαλύτερα ταξίδια. Αυτό το υβριδικό μοντέλο χρήσης εξηγεί γιατί τα PHEV ανεβαίνουν πιο γρήγορα από τα BEV, ειδικά σε χώρες όπου το δίκτυο φόρτισης δεν έχει ωριμάσει πλήρως.

Τέλος, η εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς σε σχέση με την ΕΕ δείχνει ότι το εγχώριο κοινό επιστρέφει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αγορές που είχαν παγώσει τα προηγούμενα χρόνια. Η αυξημένη διαθεσιμότητα μοντέλων, οι βελτιωμένοι χρόνοι παράδοσης και οι πιο επιθετικές εμπορικές πολιτικές των εισαγωγέων φαίνεται να λειτουργούν ως επιταχυντές αυτής της κίνησης.