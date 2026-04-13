«Έκρηξη» στις τιμές πετρελαίου μετά τις απειλές Τραμπ για μπλόκο στο Ορμούζ - Πόσο φτάνει το βαρέλι

Η σκλήρυνση της στάσης του Τραμπ απέναντι στο Ιράν με αποκλεισμό (από την πλευρά των ΗΠΑ αυτή την φορά) των Στενών του Ορμούζ δημιουργούν νέες περιπλοκές στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ήδη οι τιμές πετρελαίου (Brent και WTI) εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια /βαρέλι δείχνοντας ότι θα υπάρξουν έντονοι οικονομικοί κραδασμοί μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου. Ήδη οδεύουμε στις 7 εβδομάδες πολέμου και όχι μόνο δεν υπάρχει καθαρός ορίζοντας αλλά η κατάσταση δείχνει επιδείνωση.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Οι ασιατικές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με μεικτές τάσεις. Ήπιες διορθώσεις σε Ιαπωνία , Αυστραλία , Νέα Ζηλανδία και Κορέα και μικρές ανοδικές κινήσεις στους κινέζικους δείκτες πλην του δείκτη του Χονγκ Κόνγκ.

Η στροφή της Ουγγαρίας προς την Ευρώπη

Το δεύτερο -όχι ήσσονος σημασίας- γεωπολιτικό γεγονός που αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη είναι η συντριπτική ήττα του Ούγγρου Ουρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας. Ο Ούγγρος πρώην πρωθυπουργός για 16 χρόνια με ακροδεξιά χαρακτηριστικά απομόνωσε πολλές φορές την Ουγγαρία από τις Βρυξέλλες και στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία (με την οποία ήταν σε ρήξη για τα ενεργειακά) και σε θέματα οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής.

Ίσως η εκλογή του φιλοευρωπαίου Μαγιάρ δημιουργεί κάποια μικρή ανοδική τάση στα ευρωπαικά χρηματιστήρια.