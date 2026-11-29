Από τις 11:00 το πρωί μπορούν να ξεκινήσουν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τις αγορές τους οι καταναλωτές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετά εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά, στον απόηχο της Black Friday.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει άνοιγμα στις 11:00 και κλείσιμο στις 18:00, ενώ ορισμένα εμπορικά κέντρα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Η λειτουργία των καταστημάτων τη σημερινή Κυριακή είναι προαιρετική, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα ανοίξει τις πόρτες της και ποιο ωράριο θα ακολουθήσει, εντός του προβλεπόμενου πλαισίου, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Για όσους σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους τις απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα μετά τις 18:00, συνιστάται να προηγηθεί έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος που τους ενδιαφέρει, καθώς δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις.

Το ωράριο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εμπορικά κέντρα

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 18:00.

Διαφορετικό πρόγραμμα ενδέχεται να ακολουθήσουν ορισμένα εμπορικά κέντρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό έως τις 20:00.

Στη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο έχει ανακοινωθεί από τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται απευθείας από τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές αλυσίδες για τυχόν αποκλίσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας των επιμέρους καταστημάτων.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Η σημερινή κυριακάτικη λειτουργία δεν αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για αγορές εκτός του καθιερωμένου ωραρίου, καθώς μέσα στον Δεκέμβριο τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν προαιρετικά τρεις ακόμη Κυριακές, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα κυριακάτικης λειτουργίας είναι:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: Η πρώτη από τις δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: Η Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00 την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, ενώ στις 20 και 27 Δεκεμβρίου το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Παράλληλα, το εορταστικό ωράριο στην πρωτεύουσα αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, με τα εμπορικά καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τους εργαζομένους που θα απασχοληθούν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στα εμπορικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί της νόμιμης αμοιβής για τις ώρες εργασίας τους, ενώ προβλέπεται και υποχρεωτική χορήγηση ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.