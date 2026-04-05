Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα και... χαμός στο Κέντρο - Άρχισαν τα πρώτα ψώνια για το Πάσχα

Με τον καιρό «σύμμαχο» πλέον, Αθηναίοι αλλά και τουρίστες που έχουν κατακλύσει την πόλη, εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για μια βόλτα στο κέντρο, την οποία συνδυάζουν με ψώνια, αφού τα καταστήματα σήμερα Κυριακή των Βαΐων (5/4) είναι ανοικτά.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον εμπορικό δρόμο της Ερμού αλλά και τους γύρω εμπορικούς δρόμους όπου επικρατεί το αδιαχώρητο, με τους καταναλωτές να έχουν κατακλύσει από το πρωί τα εμπορικά καταστήματα ενόψει Πάσχα.

Οι καταναλωτές κάνουν μια πρώτη έρευνα αγοράς ενόψει και των αγορών τους για την εορταστική περίοδο ενώ την τιμητική τους έχουν τα καταστήματα που διαθέτουν είδη ένδυσης, υπόδησης και πασχαλινά δώρα για μικρούς και μεγάλους.

Σε ισχύ έχει τεθεί το εορταστικό ωράριο ενόψει Πάσχα - Το αδιαχώρητο επικρατεί στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας.



Εκτός, όμως από την βόλτα τους στα μαγαζιά για τα ψώνια, αρκετοί το έχουν συνδυάσει και με καφέ ή με φαγητό στο κέντρο της πόλης.

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με κορύφωση τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, όπου αναμένεται νέα κορύφωση στην εμπορική κίνηση.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Κυριακή των Βαΐων (5/4) 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα (6/4) 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη (7/4) 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη (8/4) 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη (9/4) 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή (10/4) 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο (11/4) 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ (12/4) ΑΡΓΙΑ