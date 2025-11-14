Breaking news icon BREAKING
Ανοιχτό και το χειμώνα κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη – Ποιοι έκαναν τις πρώτες βουτιές

Η συνεργασία του Δήμου Ωραιοκάστρου με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας τέθηκε επίσημα σε ισχύ.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εγκαινιάστηκε και επίσημα χθες το απόγευμα η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος» κατά τη χειμερινή περίοδο. «Ποδαρικό» έκαναν τα παιδικά τμήματα πόλο των ομάδων Ηρακλής, ΠΑΟΚ και ΧΑΝΘ που προπονήθηκαν για πρώτη φορά στο κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου, μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου.

Διαβάστε περισσότερο για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου και το χειμώνα!

