Ανοιχτό και το χειμώνα κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη – Ποιοι έκαναν τις πρώτες βουτιές

Εγκαινιάστηκε και επίσημα χθες το απόγευμα η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος» κατά τη χειμερινή περίοδο. «Ποδαρικό» έκαναν τα παιδικά τμήματα πόλο των ομάδων Ηρακλής, ΠΑΟΚ και ΧΑΝΘ που προπονήθηκαν για πρώτη φορά στο κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου, μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου.



Διαβάστε περισσότερο για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου και το χειμώνα!