Ανοίγει το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης για ευάλωτες ομάδες - Οι δικαιούχοι

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά στη χώρα. Πρόκειται για το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», που αξιοποιεί ανενεργό στεγαστικό απόθεμα και το παραδίδει άμεσα προς χρήση.

Μετρήσιμα τα αποτελέσματα της κοινωνικής στέγασης

«Η κοινωνική στέγαση αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα. Ήδη έχουν παραδοθεί 30 ανακαινισμένα διαμερίσματα και ξεκινά η εγκατάσταση των πρώτων ωφελούμενων, οι οποίοι κάνουν ένα καθοριστικό βήμα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Με κάθε νέα κατοικία που παραδίδουμε, πλησιάζουμε τον στόχο μας: κανένας συμπολίτης μας χωρίς αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη. Αξιοποιούμε ανενεργά ακίνητα, κινητοποιούμε συνεργασίες Κεντρικής Κυβέρνησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μετατρέπουμε ένα χρόνιο πρόβλημα σε συγκεκριμένες λύσεις – πραγματικές ευκαιρίες επανεκκίνησης για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή».

Πρόκειται για πρόγραμμα με απτά αποτελέσματα: Ήδη έχουν υπογραφεί 5 μισθωτήρια, με 11 ωφελούμενους στεγασμένους. Με τα εγκαίνια υπογράφεται ένα ακόμα μισθωτήριο, ενώ δρομολογείται η ένταξη 17 επιπλέον ωφελούμενων σε 11 νέα ακίνητα. Στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των 40 κατοικιών έως τέλος Μαρτίου 2026.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες» είναι ευάλωτα νοικοκυριά όπως: άστεγοι, άτομα σε επισφάλεια στέγασης, μονογονεϊκές οικογένειες και θύματα έμφυλης βίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Υπουργός θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια των διαμερισμάτων και θα επισκεφθεί διαμέρισμα όπου διαμένει μονογονεϊκή οικογένεια. Η στεγαστική και κοινωνική πολιτικής της κυβέρνησης δίνει δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν βιώσει βία, αποκλεισμό ή ακραίες δυσκολίες, προσφέροντάς τους σταθερότητα, ασφάλεια και ελπίδα για το μέλλον.

Την Υπουργό συνοδεύουν η Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας και ο Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.