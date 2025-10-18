Ανοίγει ξανά η υπόθεση του θανάτου της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» - Νέα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών ερευνών μπαίνει και πάλι η υπόθεση του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», όπως ήταν γνωστή.



Ήταν χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου και είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο οροφοδιαμέρισμα όπου έμενε στην οδό Λυκαβηττού, τον Ιανουάριο του 2022.

Στην πρεμιέρα της, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη προσπάθησε να φωτίσει σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Στην αρχή, το επικρατέστερο σενάριο ήταν πως η άτυχη γυναίκα είχε αποκοιμηθεί με ένα τσιγάρο αναμμένο και πως από τη φωτιά που προκλήθηκε αρχικά έχασε τις αισθήσεις και στη συνέχεια τη ζωή της. Όμως υπήρξαν στοιχεία που μαρτυρούσαν πως η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν.



Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν πως η γυναίκα φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η Εισαγγελία Αθηνών με παραγγελία της ζητά διερεύνηση της υπόθεσης για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια. Έχει διαβιβάσει μάλιστα τη δικογραφία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που πλέον χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως το ποσοστό αιθάλης (δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα, CO) στο αίμα που έδειξε η εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης ήταν πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές, μόλις 5%. Επίπεδα του 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% τον θάνατο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό.

Η έρευνα έφερε στο φως και στοιχεία από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής που παραπέμπουν με σαφήνεια σε εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού.

Ο αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας, Νικόλαος Διαμαντής, επεσήμανε πως επρόκειτο «πιθανότατα για εμπρησμό συγκάλυψης». Ανέφερε πως με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με τη βοήθεια επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο.

Και όλα αυτά την ώρα που το διαμέρισμά της, που είχε τεθεί προς πώληση λίγο πριν τον θάνατο της έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα υπάρχει σε μεσιτική ιστοσελίδα με τιμή σχεδόν 2 εκατομμύρια.

