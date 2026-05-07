Ανοίγει ξανά υπόθεση γυναικοκτονίας που συγκλόνισε την Ιταλία: «Αν δεν το έκανε αυτός, τότε ποιος;»

Σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές δικαστικών αποφάσεων που έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ιταλίας, μπορεί να οδηγήσουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Chiarra Poggi. Η 26χρονη κοπέλα δολοφονήθηκε στις 13 Αυγούστου 2007 στο σπίτι της στο Γκαρλάσκο, μια μικρή πόλη κοντά στο Μιλάνο στη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο Andrea Sempio, ένας ύποπτος ως δράστης της γυναικοκτονίας, κλήθηκε για ανάκριση από τους εισαγγελείς, την ίδια στιγμή που ο τότε σύντροφος της Poggi, Alberto Stasi, βρίσκεται στη φυλακή πάνω από μια δεκαετία, έχοντας καταδικαστεί για το έγκλημα.

Ο Sempio κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Chiarra Poggi, απόφοιτη Οικονομικών, επειδή εκείνη φέρεται να απέρριψε τις σεξουαλικές του προτάσεις. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι «θα ασκήσει το δικαίωμά του στη σιωπή», καθώς η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν ξανά την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας πέρσι, θέτοντας τον Sempio -ο οποίος ήταν φίλος με τον αδελφό της Poggi, Marco- υπό έρευνα, αφού ίχνη DNA που βρέθηκαν κάτω από τα νύχια του θύματος, βρέθηκαν συμβατά με το δικό του.

Κατηγορείται ως μοναδικός δράστης

Αρχικά είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι ο Sempio ίσως διέπραξε τη δολοφονία της Poggi μαζί με άλλα άτομα, πιθανώς και μαζί με τον τότε σύντροφό της, Alberto Stasi. Σημειώνεται ότι ο Stasi καταδικάστηκε για το έγκλημα το 2015 -αφού είχε αθωωθεί δύο φορές- και εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Ωστόσο, πλέον οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Sempio, ο οποίος κατηγορείται επίσημα για ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις ιδιαίτερης αγριότητας, σκότωσε μόνος του την Poggi, χτυπώντας την στο κεφάλι και στο πρόσωπο με αμβλύ αντικείμενο τουλάχιστον 12 φορές. Τώρα κινούν διαδικασίες για την ανατροπή της καταδίκης του Alberto Stasi.

Το χρονικό του εγκλήματος

Γνωστή ως το «έγκλημα του Γκαρλάσκο» («delitto di Garlasco»), η σοκαριστική υπόθεση και οι συνεχείς ανατροπές της έχουν απασχολήσει επί χρόνια τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κυριαρχώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές και, πιο πρόσφατα, σε podcasts.

Ο Stasi, τότε 24χρονος φοιτητής πανεπιστημίου, βρήκε το σώμα της Poggi μέσα σε μια λίμνη αίματος στη σκάλα του οικογενειακού της σπιτιού.

Η αστυνομία τον θεώρησε αμέσως βασικό ύποπτο, υποστηρίζοντας ότι τα παπούτσια του ήταν υπερβολικά καθαρά για κάποιον που μόλις είχε ανακαλύψει το πτώμα της. Πίστευαν ότι είχε πλύνει τα παπούτσια του μετά τη δολοφονία. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Poggi γνώριζε το πρόσωπο που την δολοφόνησε, καθώς άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της φορώντας τις πιτζάμες της. Το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο Stasi δικάστηκε και αθωώθηκε δύο φορές, μόνο για να καταδικαστεί τελικά βάσει έμμεσων αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων ίχνη DNA της Poggi που βρέθηκαν στις ρόδες ποδηλάτου το οποίο ανήκε στην οικογένειά του. Ο 42χρονος σήμερα Stasi πάντοτε υποστήριζε την αθωότητά του, ωστόσο η ιταλική κοινή γνώμη είναι διχασμένη.

«Αν δεν το έκανε αυτός, τότε ποιος;»

Η Giada Bocellari, μία από τις δικηγόρους του Stasi, δήλωσε: «Ο Alberto καταδικάστηκε τελικά όχι τόσο λόγω των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά εξαιτίας του βασικού ερωτήματος που τέθηκε στη δίκη: αν δεν το έκανε αυτός, τότε ποιος; Αφού δεν υπήρχαν εύλογες εναλλακτικές, άρα πρέπει να ήταν εκείνος».

Μια προηγούμενη έρευνα για τον Sempio είχε αρχειοθετηθεί το 2017, επειδή τότε οι εισαγγελείς έκριναν ότι τα στοιχεία σε βάρος του ήταν ανεπαρκή. Παράλληλα με τη νέα έρευνα, ο πατέρας του Sempio και ένας εισαγγελέας της Παβίας ερευνώνται για φερόμενη ανταλλαγή δωροδοκιών με στόχο να κλείσει η υπόθεση. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν σύντομα την έρευνα, με τον Sempio πιθανότατα να οδηγείται σε δίκη.

«Είμαστε προσεκτικοί. Αλλά αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η σοβαρότερη δικαστική πλάνη που έχει συμβεί ποτέ στην Ιταλία. Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που μια έρευνα ανθρωποκτονίας ανοίγει ξανά ενώ υπάρχει ήδη καταδικασμένος στη φυλακή», τόνισε η δικηγόρος του Stasi.

Caso #Garlasco. Ancora un colpo di scena. Andrea #Sempio – scrivono i PM – ha ucciso Chiara Poggi da solo. Il nuovo indagato è stato convocato a sorpresa in Procura a Pavia il 6 maggio per un ultimo interrogatorio in vista dell’imminente chiusura delle indagini.

Επιφυλακτική η οικογένεια της Poggi

Ωστόσο, η οικογένεια της Chiarra Poggi έχει ταχθεί κατά της επανέναρξης της υπόθεσης. «Η οικογένεια Poggi είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το ιταλικό δικαστικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η τελεσίδικη απόφαση είναι ότι ο Stasi είναι ο ένοχος», δήλωσε ο Gianluca Zanella, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου για την υπόθεση. «Είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις νέες έρευνες», πρόσθεσε.

Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ορισμένοι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν δεχτεί συστάσεις να μη μιλούν στον Τύπο ή να μην αναρτούν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -ή τουλάχιστον να δείχνουν αυτοσυγκράτηση- αλλά αυτό ελάχιστα τηρήθηκε, ιδιαίτερα μετά την επανεκκίνηση της έρευνας.

Μετά το άνοιγμα της υπόθεσης, ο Stasi έλαβε καθεστώς «ημιελευθερίας» από τη φυλακή, που του επιτρέπει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιστρέφει στο κελί του το βράδυ.

Ακόμη κι αν η καταδίκη του ανατραπεί, η διαδικασία μέχρι να συμβεί αυτό θα είναι μακρά και δύσκολα θα μπορέσει να απαλλαγεί από το στίγμα. «Για πολύ κόσμο θα φέρει πάντα το σημάδι του δολοφόνου, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», υπογράμμισε ο Zanella.