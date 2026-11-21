Ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν το κουνάει από το Λονδίνο και τη Γουέστ Χαμ, παρά τα δημοσιεύματα πέρι αποχώρης στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα από το «νησί» υποστήριζαν ότι ο αγγλικός σύλλογος ήταν διατεθειμένος να εξετάσει προτάσεις για την πώληση του Μαυροπάνου, εφόσον προέκυπτε κάποια οικονομικά ικανοποιητική προσφορά.

Δεν βγαίνει στο «σφυρί» ο Ντίνος

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Claret & Hugh», πηγή από το εσωτερικό της Γουέστ Χαμ διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «ανοησίες». Συγκεκριμένα, φαίνεται πως το αγγλικό Μέσο επικοινώνησε με ανθρώπους του συλλόγου, ζητώντας διευκρινίσεις για το μέλλον του Έλληνα στόπερ, με την απάντηση που έλαβε να είναι ξεκάθαρη.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «ανοησίες» τις πληροφορίες περί πιθανής πώλησης του Μαυροπάνου τον προσεχή Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο διεθνής αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η Γουέστ Χαμ διατηρεί και δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας τους.