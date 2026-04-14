Άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία, συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης σε μίσος

Οι δυο Έλληνες βγήκαν από γκρουπ πέντε ατόμων που είχαν επισκεφθεί το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης την Αγία Σοφία και προσπάθησαν να ανοίξουν την ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία.

Οι δυο επισκέπτες εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας και τότε τους πλησίασαν άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο κατηγορούνται για «υποκίνηση σε μίσος».

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin üst katındaki ziyaretçi bölümünde Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirmek isteyen Yunan turistler tutuklandı. pic.twitter.com/lkm8LtMRG3 — Haberler.com (@Haberler) April 14, 2026

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 35 και 42 ετών αντίστοιχα οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή του κοινού και υποκίνηση σε βία.

Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία μιλούν για «προβοκάτσια» με το θέμα να έχει πάρει ήδη διαστάσεις στον τουρκικό τύπο.