Άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία, συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης σε μίσος
Το περιστατικό συνέβη στις 9 Απριλίου, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους δυο Έλληνες με την κατηγορία της υποκίνησης σε μίσος. Για «προβοκάτσια» μιλούν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία.
Οι δυο Έλληνες βγήκαν από γκρουπ πέντε ατόμων που είχαν επισκεφθεί το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης την Αγία Σοφία και προσπάθησαν να ανοίξουν την ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία.
Οι δυο επισκέπτες εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας και τότε τους πλησίασαν άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο κατηγορούνται για «υποκίνηση σε μίσος».
Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 35 και 42 ετών αντίστοιχα οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή του κοινού και υποκίνηση σε βία.
Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία μιλούν για «προβοκάτσια» με το θέμα να έχει πάρει ήδη διαστάσεις στον τουρκικό τύπο.