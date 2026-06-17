«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στην Αττική – Πού βρέχει αυτή την ώρα

Ραγδαία μεταβολή του καιρού παρατηρείται την τελευταία ώρα. Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, ωστόσο μια έντονη βροχόπτωση πλήττει διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο φακός του Flash κατέγραψε εικόνες από τον Κηφισό, στη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών, όπου το καιρικό φαινόμενο είναι πιο έντονο. Έως τώρα δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, παρά μόνο η έκπληξη των οδηγών, που έπειτα από εβδομάδες χρησιμοποίησαν και πάλι τους υαλοκαθαριστήρες τους για να απομακρύνουν τις σταγόνες βροχής από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους.

Δείτε το βίντεο του Flash:

Βροχόπτωση καταγράφεται και στον Πειραιά, με την θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ο άστατος καιρός δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.