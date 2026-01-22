Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική: Ισχυρές βροχές στο λεκανοπέδιο, πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το απόγευμα της Πέμπτης τα Βόρεια και Νότια προάστια της Αθήνας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά τη προσωρινή ύφεση των ακραίων φαινομένων, αναμένεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα, με έμφαση στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, όπου η κατάσταση παραμένει οριακή μετά τις καταστροφές των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους ξανά στο Λεκανοπέδιο Αττικής μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα της Πέμπτης, με έντονη βροχόπτωση που θα επηρεάσει κυρίως το οδικό και το υδρολογικό δίκτυο, τα οποία ήδη επιβαρύνθηκαν από τις προηγούμενες καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή, καθώς τα ακραία φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και την Παρασκευή 23/1, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα, στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα οι καταιγίδες θα «επεκταθούν» στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.

