Άνοιξε η διαθήκη του Giorgio Armani: Ποιοι είναι οι κληρονόμοι και τι θα γίνει με τον οίκο μόδας

Την Παρασκευή άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του «βασιλιά της ιταλικής μόδας», Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Όπως προκύπτει από τη διαθήκη, ο Λεο Νταλ' Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας, όπως μεταδίδει το Ansa.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Νταλ' Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Η πώληση του 15% του οίκου μόδας – Ο «όρος» του Αρμάνι

Εντός 18 μηνών από την δημοσίευσή της διαθήκης, το 15% του ξακουστού οίκου μόδας θα πρέπει να πωληθεί στον όμιλο LVMH, στις εταιρείες Luxottica ή L'Oreal ή σε άλλη επιχείρηση ανάλογης ισχύος. Έπειτα από τρία χρόνια θα μπορεί να πωληθεί, στον ίδιο πάντα αγοραστή, ένα ακόμη ποσοστό του οίκου Αρμάνι, το οποίο θα πρέπει να κυμαίνεται από το 30% μέχρι το 54,9% του συνόλου. Κάτι που σημαίνει ότι, μελλοντικά, αυτός ο διεθνούς φήμης ιταλικός οίκος ενδέχεται να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Στην διαθήκη του, τέλος, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό στυλ, στην κομψότητα, στην καινοτομία και στην ποιότητα.