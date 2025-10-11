Άνοιξε η γη και το κατάπιε - Αυτοκίνητο έπεσε σε κρατήρα που δημιουργήθηκε από διαρροή στο Ηράκλειο

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι στο Κορακοβούνι του Ηρακλείο, καθώς λόγω έργων που γίνονται στην περιοχή, ο δρόμος άνοιξε στα δύο και «κατάπιε» ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.



Για δύο 24ωρα μία ολόκληρη γειτονιά στο Κορακοβούνι έχει μείνει χωρίς νερό, καθώς τα έργα της ΔΕΥΑΗ έφτασαν ως ένα σημείο και από εκεί και μετά, δημιουργήθηκε χάος.

Σύμφωνα με όσα λέει στο neakriti.gr κάτοικος της περιοχή, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κατά τη διάρκεια των εργασιών ο εργολάβος έκοψε 15 λεπτές σωλήνες με αποτέλεσμα να στερέψουν οι βρύσες στα σπίτια.



Την ίδια ώρα, η υπόγεια διαρροή του νερού είχε ως αποτέλεσμα να «μαλακώσει» ο δρόμος και ένας άτυχος οδηγός που πέρασε από το σημείο, να δει το όχημά του να βουλιάζει.



«Όλα αυτά επειδή η ΔΕΥΑΗ δεν έρχεται να βάλει 200 μέτρα σωλήνα», λέει ο κάτοικος της περιοχής.