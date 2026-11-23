Ανοιχτή είναι για το κοινό η νέα γέφυρα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, η οποία κατασκευάστηκε πάνω από τον Πηνειό στο σημείο όπου είχε καταρρεύσει η προηγούμενη κρεμαστή πεζογέφυρα λόγω της πλημμύρας του Daniel το 2023.

Ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς όταν η στάθμη του Πηνειού ποταμού ανέβηκε δραματικά λόγω των ακραίων βροχοπτώσεων, παρασέρνοντας την παλιά γέφυρα που οδηγούσε στον χώρο του ιερού προσκυνήματος και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.

Φωτό: paidis.com

Στο ρεπορτάζ του paidis.com, αποτυπώνεται η νέα σύγχρονη κατασκευή αλλά και η σημαντική παρουσία του κόσμου που την Κυριακή (22/11) βρέθηκε στο σημείο για επισκεφτεί την εκκλησία στις όχθες του Πηνειού.

Φωτό: paidis.com

Παρ’ ότι δεν υπήρχε κάποια σχετική ανακοίνωση που να ενημερώνει ότι έχει ανοίξει η γέφυρα και η πρόσβαση προς το προσκύνημα, αρκετοί πιστοί βρέθηκαν και εκεί για να προσκυνήσουν και να σταθούν με ευλάβεια στον χώρο. Η είσοδος από τον δρόμο προς την εκκλησία μέσω της γέφυρας είναι πλέον ανοιχτή, διευκολύνοντας τη μετάβαση, αν και οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Φωτό: paidis.com

Ωστόσο, το τοπίο παραμένει βαριά σημαδεμένο και προκαλεί έντονη συγκίνηση και στενοχώρια σε όσους θυμούνται την περιοχή πριν από την κακοκαιρία. Τόσο αριστερά και δεξιά κατά μήκος του Πηνειού, όσο και γύρω από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, ξερά και κομμένα πλατάνια θυμίζουν διαρκώς το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το σημείο.

Φωτό: paidis.com

Όσον αφορά τον ίδιο τον ναό, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες στο εσωτερικό του, ενώ προς το παρόν δεν υπήρχαν κεριά για άναμμα, παρά μόνο χαρτιά στα οποία μπορούσαν οι πιστοί να γράψουν ονόματα υπέρ υγείας ή αναπαύσεως.