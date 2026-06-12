Άνοιξε η πλατφόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου - Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες

Από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, τίθεται σε λειτουργία ο δεύτερος κύκλος της έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγράψουν την εμπειρία τους από τις υπηρεσίες του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης.

Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικοι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η πρόσβαση γίνεται είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας αξιολόγησης είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Πολίτες και Δημόσιο».

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητα κάθε συμμετοχής. Όσοι έχουν εγκαταστήσει το Gov.gr Wallet και έχουν επιλέξει ηλεκτρονική επικοινωνία με φορείς του Δημοσίου μέσω του ΕΜΕπ, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο.

Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν ένα δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, διαδικασία που διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου επτά λεπτά.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 έως το 10 και αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών.

Σχεδόν 65.000 συμμετοχές στον πρώτο κύκλο

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο της έρευνας, που διεξήχθη από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, συμμετείχαν εθελοντικά σχεδόν 65.000 πολίτες από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε πανελλαδική κλίμακα μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πολύτιμων δεδομένων για την εμπειρία των πολιτών από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εντοπίζονται αδυναμίες και να σχεδιάζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Οι δηλώσεις Λιβάνιου και Παπαστεργίου

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, χαρακτήρισε την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες «πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους» και τόνισε ότι μέσω της διαδικασίας καταγράφονται συστηματικά οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και φιλικού κράτους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι η συμμετοχή σχεδόν 65.000 πολιτών στον πρώτο κύκλο έστειλε το μήνυμα πως οι πολίτες επιθυμούν ένα κράτος που ακούει, βελτιώνεται και λογοδοτεί. Όπως ανέφερε, κάθε απάντηση και παρατήρηση συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων και στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο ένα σύγχρονο κράτος που προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.