Άνοιξε τα μάτια του ο τραυματισμένος εθνοφρουρός μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την ένοπλη ενέδρα εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ στο κέντρο της πόλης.

Η επίθεση, που σημειώθηκε κοντά σε έναν από τους πλέον φυλασσόμενους τομείς της πρωτεύουσας, κόστισε τη ζωή στη 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και άφησε σοβαρά τραυματισμένο τον 24χρονο Άντριου Γουλφ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο Γουλφ «άνοιξε τα μάτια του» για πρώτη φορά μετά την επίθεση, γεγονός που χαρακτηρίστηκε από κυβερνητικά στελέχη και τους γιατρούς του ως «σημαντικό βήμα» προς τη σταθεροποίηση της κατάστασής του. Παρότι η ανάρρωση προβλέπεται μακρά, η εξέλιξη αυτή έχει σκορπίσει ελπίδα στους συναδέλφους και στην οικογένειά του.

Δεν είναι συνεργάσιμος με τις αρχές ο δράστης

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τον βασικό ύποπτο, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα με πρόθεση να στοχοποιήσει ένστολους. Το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση, με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εξετάζουν εάν υπήρχαν σχέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες ή προσωπικά κίνητρα. Η επίθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε αστικές περιοχές και την αυξανόμενη επικινδυνότητα περιπολιών μέσα σε μεγάλες πόλεις.

Αξιωματούχοι τονίζουν πως απαιτείται ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις ενός ρόλου που συνδυάζει στρατιωτικά και αστυνομικά καθήκοντα. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η κοινότητα τιμά τη μνήμη της Σάρα Μπέκστρομ, ενώ η κατάσταση του Άντριου Γουλφ παρακολουθείται στενά. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, με πολλούς να ζητούν μεταρρυθμίσεις και αυξημένη προστασία για τα στελέχη που υπηρετούν σε τέτοιου είδους αποστολές.