Άνοιξε τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Εντυπωσιακά εγκαίνια– Παρόντες Μητσοτάκης, Μαρέβα

Η Αίγυπτος σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πολιτισμού με τα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το οποίο αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό.

Το μουσείο, το οποίο βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από τις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας, θα φιλοξενεί περίπου 100.000 εκθέματα και καταλαμβάνει χώρο σχεδόν ισοδύναμο με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθιστώντας το ένα αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό θαύμα.

Η τελετή εγκαινίων του χαρακτηρίστηκε από την αιγυπτιακή προεδρία ως «ένα εξαιρετικό γεγονός στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού» και προσέλκυσε κορυφαίους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 79 επίσημες αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων 39 αντιπροσωπείες με επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, βασίλισσες και αρχηγούς κρατών. Η συμμετοχή αυτή υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία του μουσείου και τη θέση της Αιγύπτου ως «Κοιτίδας του Πολιτισμού».

Φωτ.: Reuters

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους παρόντες μονάρχες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Δανία, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Σουλτανάτο του Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ στην τελετή συμμετέχουν πρόεδροι χωρών όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αρμενία, η Κροατία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκάνα, η Ερυθραία, η Σομαλία, η Παλαιστίνη και το Τζιμπουτί, καθώς και ο πρόεδρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας.

Στην τελετή έδωσε το «παρών» ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι αλλά και οι πρωθυπουργοί της Ουγγαρίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Κουβέιτ, του Λιβάνου, του Λουξεμβούργου και της Ουγκάντα.

Δείτε την εντυπωσιακή τελετή των εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου:

Η υψηλού επιπέδου συμμετοχή συμπληρώνεται από ανώτερους υπουργούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Σρι Λάνκα, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και πολλές ακόμη. Η παρουσία αυτή καταδεικνύει τον παγκόσμιο αντίκτυπο και τη διεθνή σημασία του μουσείου, το οποίο εκτιμάται ότι θα υποδέχεται περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Για πρώτη φορά εκτίθεται ολόκληρος ο τάφος του Τουταγχαμών

Διακεκριμένοι αιγυπτιολόγοι υποστηρίζουν ότι η δημιουργία του ενισχύει το αίτημα της Αιγύπτου για την επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων που φυλάσσονται σε άλλα κράτη -μεταξύ αυτών και η περίφημη Στήλη της Ροζέτας, η οποία εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Κύριο αξιοθέατο του GEM αποτελεί ολόκληρο το περιεχόμενο του άθικτου τάφου του νεαρού φαραώ Τουταγχαμών, το οποίο εκτίθεται για πρώτη φορά στο σύνολό του από τότε που ανακαλύφθηκε από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται η περίφημη χρυσή νεκρική του μάσκα, ο θρόνος του και οι πολεμικές του άμαξες.

«Έπρεπε να σκεφτούμε πώς να τον παρουσιάσουμε διαφορετικά, γιατί από την ανακάλυψη του τάφου το 1922, περίπου 1.800 από τα 5.500 αντικείμενα είχαν εκτεθεί σε διάφορα μουσεία», δήλωσε ο δρ Ταρέκ Ταουφίκ, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αιγυπτιολόγων και πρώην επικεφαλής του GEM.

«Η ιδέα ήταν να παρουσιαστεί ολόκληρος ο τάφος, έτσι ώστε τίποτα να μην παραμένει στις αποθήκες ή σε άλλα μουσεία -να βιώσει ο επισκέπτης την ίδια εμπειρία με τον Κάρτερ, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα».

Φωτ.: Reuters

Με κόστος περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το τεράστιο μουσειακό συγκρότημα αναμένεται να προσελκύει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, δίνοντας ισχυρή ώθηση στον αιγυπτιακό τουρισμό, ο οποίος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από περιφερειακές κρίσεις.

«Ελπίζουμε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο να σηματοδοτήσει μια νέα χρυσή εποχή για την αιγυπτιολογία και τον πολιτιστικό τουρισμό», δήλωσε ο Αχμέντ Σεντίκ, ξεναγός και επίδοξος αιγυπτιολόγος στην περιοχή των πυραμίδων στην Γκίζα.

Πέρα από την εντυπωσιακή συλλογή του Τουταγχαμών, στο μουσείο εκτίθεται και η ταφική βάρκα του Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών -ένα από τα αρχαιότερα και καλύτερα διατηρημένα πλοία της αρχαιότητας. Τα περισσότερα εκθεσιακά τμήματα του μουσείου είχαν ανοίξει στο κοινό από πέρυσι, σύμφωνα με το BBC.

Η μυστικότητα που περιβάλλει τις προετοιμασίες των εγκαινίων έχει αυξήσει την αναμονή και τον ενθουσιασμό του κοινού. Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δεν ήταν ανοικτό στο κοινό τις τελευταίες δύο εβδομάδες και η επίσημη αποκάλυψη θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες, ενώ οι διεθνείς αντιδράσεις χαρακτηρίζουν το γεγονός ως «δώρο της Αιγύπτου στον κόσμο» και ως «ιστορικό ορόσημο για την ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά».

Με την παρουσία κορυφαίων ηγετών, βασιλέων και επισήμων, το Grand Egyptian Museum αναμένεται να αποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχαιολογία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν τα θαύματα της αρχαίας Αιγύπτου σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική στέγη.