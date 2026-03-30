Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα: Σφοδρή κακοκαιρία από Τρίτη - Τι είναι η διπλή κυκλογένεση

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ωστόσο από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός αλλάζει αισθητά, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε αρκετές περιοχές, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η εξέλιξη συνδέεται με διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική των φαινομένων.

Ισχυρή κακοκαιρία την Πρωταπριλιά – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι Αρχές, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οργανωμένο και ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να χαρακτηρίζεται ως η πιο επιβαρυμένη ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, η κακοκαιρία θα κρατήσει από το απόγευμα - βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη. «Βέβαια οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης», συμπληρώνει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Παράλληλα, σημειώνει πως οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής:

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική - Εύβοια - Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τι είναι η διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο που θα επηρεάσει και τη χώρα μας

Σε ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ.

Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Αφρική ενδέχεται να βρεθούν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου αντί των συνήθων 25 βαθμών.

Στο επίπεδο των 500 hPa διαμορφώνεται ανώτερο χαμηλό μέσα στη λεγόμενη «ψυχρή λίμνη», το οποίο διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.

Το ψυχρό αυτό απόθεμα, καθώς μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την Ελλάδα.

Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, το δεύτερο χαμηλό θα σχηματιστεί κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας συνθήκες για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα μας.

Με άλλα λόγια, η πιθανή ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική θεωρείται το βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

💡🎯Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

✅Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών… pic.twitter.com/19uhaEWuD6 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (31/3)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη (1/4)

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη (2/4)

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή (3/4)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.