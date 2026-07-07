ΑΝΤ1: Σαλπάρει ενημερωτικά με τον Νίκο Ρογκάκο στο τιμόνι του νέου καλοκαιρινού μαγκαζίνο

Εκεί που στον ΑΝΤ1 πίστευαν πως θα είχαν ένα χαλαρό καλοκαίρι δίχως live εκπομπές και θα «έτρεχαν» μόνο το δελτίο ειδήσεων, τελικά η διεύθυνση ενημέρωσης αποφάσισε να βγάλει εκτάκτως στον αέρα ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο.

Στόχος είναι να κρατήσει τους τηλεθεατές του σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, γιατί ας μην κρυβόμαστε κυρίως τα του οίκου μας μας ενδιαφέρουν, ειδικά τώρα που μπαίνουμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο Νίκος Ρογκάκος είναι εκείνος που φέρεται να αναλαμβάνει την εκπομπή που θα βγει στην πρωινή ζώνη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και εκτός από πολιτική και ειδησεογραφική σκαλέτα, θα έχει και πιο light θέματα γιατί ο περισσότερος κόσμος θα βρίσκεται σε διακοπές και ποιος ο λόγος να του μαυρίζεις την ψυχή;

Την παραγωγή έχει αναλάβει το τμήμα ειδήσεων του ΑΝΤ1 που θα στηρίξει τον Ρογκάκος που το κανάλι τον πιστεύει πολύ γιατί είναι έμπειρος και μια ευγενής φυσιογνωμία, ό,τι πρέπει γι’ αυτό το πόστο.